Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz gecesini A Haber'de anlattı: Tiyatro diyenler figürandır

15 Temmuz'da dönemin İçişleri Bakanı olan şu an AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yapan Efkan Ala, o gece yaşananları A Haber'de anlattı. Ala, "Milletin iradesinin kalbini bombaladılar." dedi.

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