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Edirne'de tur otobüsü ile tır çarpıştı! Turistleri taşıyan otobüsün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Edirne'de tur otobüsü ile tır çarpıştı! Turistleri taşıyan otobüsün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Edirne'de turistleri taşıyan tur otobüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

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