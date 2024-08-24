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Donanmanın yeni güçleri göreve hazır! Başkan Erdoğan Marmaris’teki törene katıldı

Donanmanın yeni güçleri göreve hazır! Başkan Erdoğan Marmaris’teki törene katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 16:31
Türkiye'nin denizlerdeki savunma gücü artıyor. Havadan bağımsız tahrik sistemiyle öne çıkan "Reis" sınıfı 6 denizaltı bugün hizmete alınıyor. Başkan Erdoğan Marmaris'teki törene katıldı.
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