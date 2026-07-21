Özgür Özel sonrası CHP'de dengeler nasıl değişecek?

Özgür Özel'in CHP'den ayrıldığını açıklaması ve yeni parti sürecini başlatmasının ardından gözler muhalefette oluşacak yeni siyasi denkleme çevrildi. Yeni partinin izleyeceği yol haritası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar ve CHP tabanının olası tutumu tartışılırken, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında süreci değerlendirdi. Akgün, yeni dönemde en kritik başlığın partinin hangi seçmen kitlesine hitap edeceği olacağını belirterek, "Konuşulması gereken en önemli unsurlardan biri, bu yeni partinin tabanı ne olacak, hitap edeceği seçmen kitlesi ne olacak?" ifadelerini kullandı.