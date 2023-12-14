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Doktorlardan uyarı! Sakın hapşırığınızı tutmayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 21:35
Hapşırığını tutan bir adamın nefes borusu yırtıldı. Peki, hapşırmaya engel olmak hangi sorunlara yol açıyor. Uyarılar uzmanından geldi. İşte haberin detayları…
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