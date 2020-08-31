Doğu Akdeniz’de yeni provokasyon! Atina uluslararası hukuku tanımıyor mu?

Son dakika haberi... Yunanistan'ın deniz feribotu ile Kızılhisar'a asker konuşlandırması tartışılıyor. Atina uluslararası hukuku tanımıyor mu? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yücel Acer ile Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, A Haber canlı yayınında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın deniz feribotu ile Kızılhisar'a asker konuşlandırması tartışılıyor. Atina uluslararası hukuku tanımıyor mu? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yücel Acer ile Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, A Haber canlı yayınında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA AYKIRI!

Prof. Dr. Yücel Acer, "Yunanistan'ın bu son girişim Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunları tırmandırmaya yönelik bir adım olarak ifade edilebilir. Meis Adasına ya da Kızılhisar'a herhangi bir askeri tahkimat yapılamayacağı uluslararası anlaşmalarda net bir şekilde öngörülmüş durumda." dedi.

YUNANİSTAN KENDİNİ KULLANDIRAN BİR ÜLKE

Prof. Dr. Sencer İmer, "Yunanistan hem tarihi süreç içerisinde de kendisini kullandırmış bir ülkedir. Neticede yanlış maceralara kendilerini sürükletiyorlar. Benzer bir hareketin içerisindeler." ifadelerini kullandı.