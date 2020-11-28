Doğu Akdeniz'de dengeler nasıl değişti? Türkiye-Libya arasındaki anlaşmasının birinci yılı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası birinci yılını geride bıraktı. Anlaşmanın bu kısa sürede Doğu Akdeniz'deki dengeleri önemli ölçüde değiştirdiği görülüyor. Peki Türkiye ve Libya ilişkilerinde neler oldu? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tokmakoğlu, "Böyle bir muhtıra olmasaydı, Türkiye elini Libya'ya uzatmamış olsaydı. Darbeci Hafter başkent Trablusgarp'ı ele geçirecek ve ülke içerisinde hem terör yayılacak hem de bölünme yaşanacaktı. Çok büyük bir güvenlik zafiyeti olacaktı Avrupa'nın güneyi için. Hidrokarbon yatakları çerçevesinden bakıldığında da bölünmüş bir Libya görecektik kimin ne yaptığının belli olmadığı bir Libya'da ulusların birbirleriyle hizipleştiği bir ortam olacaktı." dedi.