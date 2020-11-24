ABD'li uzmandan çarpıcı Libya yorumu: Yabancılar savaştı ama savaşı Türkler kazandı

ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nün, "Olayların Akışının Değişimi: Türkiye Trablus Savaşını Nasıl Kazandı?" başlıklı raporu üzerine düzenlediği panelde konuşan, raporun yazarlarından Pack, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmaların aslında benzer savaşlar olduğunu ifade etti.

Pack, "Aslında, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya'nın savaştığı ve arabuluculuk yaptığı bir savaş var." değerlendirmesinde bulundu.

Gayri meşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ve sözde Libya Ulusal Ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin desteği ile savaşı başlatan taraf olduğunu ve bu yılın başından itibaren Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere yeni harp teknolojileri karşısında yenilgiye uğradığını kaydetti.

Libya savaşının önemli ölçüde havada yürütüldüğünü belirten Pack, "Bazıları buna vekalet savaşı diyor ama ben buna karşıyım. Bu sınır ötesi bir savaştı ve gelecekte de savaşlar belki de böyle yapılacak." ifadesini kullandı.

Medya ve birçok uzmanın yurt dışından getirilen paralı askerlere çok fazla önem vermesinin yanıltıcı olduğuna dikkat çeken Pack, "Toprak kazanılıp toprak kaybedilen karadaki önemli çatışmalar Libyalı unsurlarca yapıldı ancak havada yabancılar karşı karşıya geldi, stratejik olarak tamamen yabancılar savaştı ancak savaş Türkler tarafından kazanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye, Libya ve Karabağ'da etkin güç olduğunu ispatladığına işaret eden ABD'li uzman, ocak ayının ortalarından itibaren Hafter güçlerinin yenileceğinin belli olduğunu çünkü Türkiye'nin "eşsiz yıpratma savaşı" icra ettiğini kaydetti.

Türk hava savunma ve taarruz unsurlarının kabiliyet olarak üstün olduğunu belirten Pack, Hafter güçlerinin psikolojik olarak kayıp vermekten kaçındığına ve bunun da savaşın seyrinin değişmesine yol açtığına dikkat çekti.

Aynı durumun Karabağ'da da söz konusu olduğuna işaret eden Pack, Ermenistan güçlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde hava üstünlüğünü kaybedip, tanklarının bir bir imha edildiğini gördüğünde kayıplarının daha da artmasından ve bedelin çok daha ağır olmasından çekinerek teslim olmayı kabul ettiğini söyledi.

"RUSYA VE TÜRKİYE'NİN TÜM MENFAATLERİNİ KORUMADAN HİÇBİR ÇÖZÜM BAŞARILI OLAMAZ"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinden devam eden görüşmelerin "rüşvet iddiaları" ile sarsıldığını ve dördüncü tur görüşmelerin yapılmasının pek muhtemel olmadığını belirten Pack, Türkiye'nin zaferle çıktığı bu sürecin kazanımlarını korumak isteyeceğini ve BM'ye alternatif olarak Türkiye ile Rusya arasında müzakerelerin olabileceğini dile getirdi.

Pack, "Rusya ve Türkiye'nin menfaatlerini tamamen korumayan hiçbir çözüm başarılı olamaz. Çünkü iki güç de askeri olarak neler yapabildiklerini ispatladılar." ifadesini kullandı.