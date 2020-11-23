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Libya Ulusal Petrol Kurumu’na (NOC) saldırı girişimi önlendi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (), Trablus'taki karargaha silahlı bir grubun saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Libya Ulusal Petrol Kurumu’na NOC saldırı girişimi önlendi

Bir grup silahlı kişinin, Libya'nın Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Trablus'taki karargahına saldırmaya teşebbüs ettiği bildirildi.

Saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu açıklandı.

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre saldırı düzenleyen grubun binanın önündeki yolu araçlarla kapattı.

Videoda grubun bir üyesi olduğu belirtilen saldırganın, NOC Başkanı Mustafa Sanallah'ın istifasını talep ettiği bildirildi.

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