Doç. Dr. Kemal Olçar açıkladı: Trump-Putin Zirvesinin ardından: “2 Yıl Silahlar Susacak” iddiasının perde arkası

Giriş: 19.08.2025 01:50
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirvenin ardından, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa’nın önde gelen liderleri Washington’da bir araya geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, görüşmenin perde arkasında yatanları ve Trump’ın iki yıl boyunca silahların susmasını talep etmesinin nedenlerini A Haber ekranlarında açıkladı.
