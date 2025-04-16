Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Önder Türkiye’de sol siyasetinin önemli isimlerinden biri

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder kalbine giden aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. A Haber canlı yayınına bağlanan askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Sırrı Süreyya Önder Türkiye’de sol siyasetinin oldukça önemli isimlerinden biridir. İnsani yönü ağır basan barışçıl bir siyasetçiydi." dedi.

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