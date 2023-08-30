Doberman cinsi eğitimli köpek Tina eve döndü! Kayıp ekonomist Berzeg’in köpeğini A Haber  görüntüledi

75 gündür Balıkesir'de kayıp olan dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili bir önemli gelişme yaşandı. Berzeg'in yanında bulunan özel eğitimli köpeği 74 gün sonra eve döndü. Tina'yı ilk kez A Haber ekibi görüntüledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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