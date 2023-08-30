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Doberman cinsi eğitimli köpek Tina eve döndü! Kayıp ekonomist Berzeg’in köpeğini A Haber  görüntüledi

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 13:47
75 gündür Balıkesir'de kayıp olan dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili bir önemli gelişme yaşandı. Berzeg'in yanında bulunan özel eğitimli köpeği 74 gün sonra eve döndü. Tina'yı ilk kez A Haber ekibi görüntüledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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