Diyarbakır'da şehitlerimize duygulandıran veda

Diyarbakır Lice’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından emniyet eskortuyla sirenlerle hastaneden alındı. Naaşların geçtiği esnada başka bir görevde olan polisler, sıraya geçerek şehitlerimizi selamladı. O sırada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

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