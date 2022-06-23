23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır'da şehitlerimize duygulandıran veda

Diyarbakır'da şehitlerimize duygulandıran veda

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 18:39
Diyarbakır Lice’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından emniyet eskortuyla sirenlerle hastaneden alındı. Naaşların geçtiği esnada başka bir görevde olan polisler, sıraya geçerek şehitlerimizi selamladı. O sırada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmaris’teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı!
Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı!
Şehitlerimize duygulandıran veda
Şehitlerimize duygulandıran veda
İlişkilerde yeni dönem!
İlişkilerde yeni dönem!
İşte kurbanlık fiyatları
İşte kurbanlık fiyatları
Yerli ilaç için umutlandıran keşif!
Yerli ilaç için umutlandıran keşif!
Yeni dönemi başlıyor
"Yeni dönemi başlıyor"
Tatil öncesi İstanbul’da göç!
Tatil öncesi İstanbul’da göç!
AK Parti’den muhalefetin iddialarına cevap!
AK Parti'den muhalefetin iddialarına cevap!
Gültekin davasına ilişkin flaş sözler
Gültekin davasına ilişkin flaş sözler
Milli Savunma Bakanlığı’ndan AKSUNGUR paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan AKSUNGUR paylaşımı
FETO’nun yeğeni kaçmaya çalışırken yakalandı
FETO'nun yeğeni kaçmaya çalışırken yakalandı
Dünyada sayılı! İşte yangın söndürme filosu!
Dünyada sayılı! İşte yangın söndürme filosu!
Daha Fazla Video Göster