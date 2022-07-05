05 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı! İşte ilk görüntüler
Diyarbakır Yenişehir'de polis karakoluna EYP'li saldırı yapıldı. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı. Olaya ilişkin ilk görüntelere A Haber ulaştı. İşte saldırı anı...