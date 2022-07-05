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Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 05.07.2022 01:04
Güncelleme:05.07.2022 01:07
Diyarbakır Yenişehir'de polis karakoluna EYP'li saldırı yapıldı. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı. Olaya ilişkin ilk görüntelere A Haber ulaştı. İşte saldırı anı...
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