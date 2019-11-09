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09.11.2019

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe! 489 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

489 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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