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Diyarbakır’da mıknatıslı bomba ile eylem hazırlığı yapan 2 kişi tutuklandı

İHA
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Giriş: 08.06.2021 23:26
Diyarbakır'da geçtiğimiz ay mıknatıslı bomba ile eylem hazırlığı yaparken yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz ay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır-Mardin karaolunda yapılan yol kontrolünde bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu araç Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaparak durmuştu.

Ekiplerin araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde siyah renkli naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Ele geçirilen mıknatıslı bomba düzeneği olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, bombayı 21 AAZ 225 plakalı araçla getiren İbrahim K. ile konu ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Mahfuz A. aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis, İbrahim K.'nın aracına 21 AAU 563 plakalı araçla öncülük yapan Suat A.'yı da olaydan 4 gün sonra yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan incelemede araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden İbrahim K. ve Suat A. tutuklanarak cezaevine konulurken, Mahfuz A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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