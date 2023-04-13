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Diyarbakır'da 621 konteyner yerleştirildi! Bölgede sağlık tesisi, sosyal market gibi alanlar yer alıyor

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 08:44
Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesinde sona gelindi. Bölgeye 621 konteyner yerleştirildi. Bölgede sağlık tesisi, sosyal market gibi alanlar yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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