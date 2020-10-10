Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü: Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü, "374 gündür buradayız. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim." dedi. Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek oturma eylemi yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. "374 gündür buradayız. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim." diyen Ödümlü, evladına teslim olması çağrısında bulundu.