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Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü: Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim

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Giriş: 10.10.2020 17:12
Güncelleme:10.10.2020 17:12
Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü, "374 gündür buradayız. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim." dedi. Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek oturma eylemi yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. "374 gündür buradayız. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim." diyen Ödümlü, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim
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