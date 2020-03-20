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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cuma mesajı: Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayınladığı Cuma mesajında, "Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır, akıllı ve sorumlu davranır, kul hakkını gözeterek kendisini ve sevdiklerini tehlikelerden korur. Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım." dedi.
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