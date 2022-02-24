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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Kabul edilemez! Reddediyoruz

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Giriş: 24.02.2022 14:19
Son dakika haberi... Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık, Rusya'ya haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" denildi.
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