Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Kabul edilemez! Reddediyoruz

Son dakika haberi... Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık, Rusya'ya haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN