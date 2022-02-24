24 Şubat 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Kabul edilemez! Reddediyoruz
Son dakika haberi... Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık, Rusya'ya haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" denildi.