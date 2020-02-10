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10.02.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki |Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib'deki son durumu değerlendiren Çavuşoğlu ,"Ateşkes için rejimin (Esad) saldırganlığı durmalı" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, "Ateşkes için rejimin (Esad) saldırganlığı durmalı" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Suriye meselesi için gerekirse Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceğini belirtti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Rus heyetiyle İdlib görüşmesi hakkında, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı" şeklinde konuştu.

MUSTAFA AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri içinse Çavuşoğlu, "Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz gazetesinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtladı ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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