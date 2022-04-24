24 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu yanıt
Uruguay'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olayların yıldönümü nedeniyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto eden topluluğa 'bozkurt' işareti yaparak karşılık verdi. Çavuşoğlu'nun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.