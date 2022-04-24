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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu yanıt

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Giriş: 24.04.2022 01:11
Uruguay'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olayların yıldönümü nedeniyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto eden topluluğa 'bozkurt' işareti yaparak karşılık verdi. Çavuşoğlu'nun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ermeni provokatörlere ’bozkurt’lu yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu yanıt
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