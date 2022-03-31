Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan A Haber'de önemli açıklamalar

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de görüşüp barışa dair yolu açacak açıklamalarından sonra tüm dünyaya umut oldu. Peki süreçte neler yaşandı? Görüşmenin mimarlarından olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." dedi. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Kuleba ve Lavrov'un 1-2 hafta içinde görüşebileceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirtti.

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