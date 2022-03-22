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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında flaş açıklamalar: Ukrayna'daki savaş çifte standardı göz önüne serdi

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Giriş: 22.03.2022 14:28
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaş çifte standardı göz önüne serdi." açıklamasında bulundu.
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