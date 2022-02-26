26 Şubat 2022, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlarımızla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilerek Romanya'nın İshakça sınırına geçen vatandaşlarımızla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik." dedi.