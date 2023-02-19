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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 16:32
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgesine geldi.
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