Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG’lilerin DEAŞ’lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz" dedi. "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez." diye konuşan Çavuşoğlu, "Güvenli bölgeden çıkmayan teröristler varsa vururuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin Çavuşoğlu, ''Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde Türkiye ve ABD iş birliği içinde olmuştur'' dedi.

"GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKMAYAN TERÖRİSTLER VARSA VURURUZ"

Çavuşoğlu, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez. Güvenli bölgeden çıkmayan teröristler varsa vururuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları inceliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BUNLARI VURMA HAKKI VARDIR"

ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez.

RUSYA İLE SOÇİ MUTABAKATI

Rusya'dan askeri bir heyet geliyor, detayları görüşeceğiz. Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz