28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.10.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG’lilerin DEAŞ’lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz" dedi. "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez." diye konuşan Çavuşoğlu, "Güvenli bölgeden çıkmayan teröristler varsa vururuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin Çavuşoğlu, ''Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde Türkiye ve ABD iş birliği içinde olmuştur'' dedi.

"GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKMAYAN TERÖRİSTLER VARSA VURURUZ"

Çavuşoğlu, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez. Güvenli bölgeden çıkmayan teröristler varsa vururuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları inceliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BUNLARI VURMA HAKKI VARDIR"

ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez.

RUSYA İLE SOÇİ MUTABAKATI

Rusya'dan askeri bir heyet geliyor, detayları görüşeceğiz. Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi
PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi
Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz
Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Bakanlık Kobani'nin iadesi için hazırlanan dosyayı Dışişleri'ne iletti
Bakanlık Kobani'nin iadesi için hazırlanan dosyayı Dışişleri'ne iletti
Süre doluyor! Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor
Süre doluyor! Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor
Bakan Soylu'dan ABD'ye 'teröre destek' tepkisi
Bakan Soylu'dan ABD'ye 'teröre destek' tepkisi
İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yerin görüntüleri
İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yerin görüntüleri
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bağdadi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bağdadi açıklaması
Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar 11 Kasım'da ağaçlandırılacak
Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar 11 Kasım'da ağaçlandırılacak
CHP YPG'yi tehdit olarak görmüyor mu?
CHP YPG'yi tehdit olarak görmüyor mu?
Bakan Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Bakan Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu
Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu
Daha Fazla Video Göster