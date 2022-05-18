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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile sorunları çözmek istiyoruz

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Giriş: 18.05.2022 01:50
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’taki Türk Evi’nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı’nda hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

(Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.

Ateşkes için yoğun çabamız var.

Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.

Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.

ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.

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"ABD ile sorunları çözmek istiyoruz"
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