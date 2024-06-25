25 Haziran 2024, Salı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar! Türkiye BRICS'e üye olacak mı? | FETÖ'nün ilk kalkışması: MİT kumpası! Cumhurbaşkanımız bana "teslim olmak yok" dedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ve dünyadaki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin BRICS' üye olup olmayacağıyla ilgili, "İlişkimiz var, görüşmelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz Brics üyesi ülkelerle" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.