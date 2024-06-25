25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar! Türkiye BRICS'e üye olacak mı? | FETÖ'nün ilk kalkışması: MİT kumpası! Cumhurbaşkanımız bana "teslim olmak yok" dedi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 09:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ve dünyadaki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin BRICS' üye olup olmayacağıyla ilgili, "İlişkimiz var, görüşmelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz Brics üyesi ülkelerle" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koray Aydın istifa edecek mi?
Koray Aydın istifa edecek mi?
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Bankada hesabı olanlar dikkat!
Bankada hesabı olanlar dikkat!
10 gün sonra böyle bulundu
10 gün sonra böyle bulundu
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
SP’nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
SP'nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
1456 düzensiz göçmen yakalandı
1456 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti!
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti!
Özdil’den Özel’e ’kibir’ eleştirisi!
Özdil'den Özel'e 'kibir' eleştirisi!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Daha Fazla Video Göster