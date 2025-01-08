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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KKTC’de net mesaj! İki devletli çözüm için umutluyum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan KKTC'de net mesaj! "İki devletli çözüm için umutluyum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 18:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan açıklamasında, 'Yunanistan ile Türkiye arasında cereyan eden olumlu havanın adaya da sirayet edeceğini düşünüyorum. Dünü kaybettik bugünü ve geleceği kaybetmeyelim ve dört kesim bir araya gelelim. KKTC'ye desteğimiz sonuna kadar sürecek. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum.' dedi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KKTC’de net mesaj! İki devletli çözüm için umutluyum
İki devletli çözüm için umutluyum
"İki devletli çözüm için umutluyum"
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