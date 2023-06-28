Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsveç’teki Kur’an yakma eylemine tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Hakan Fidan, “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.” ifadelerini kullandı.

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