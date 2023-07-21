Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İslam dünyasına çağrı: Kur’an-ı Kerim’e saldırılara organize tepki koymalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" mesajını verdi. Konuk Bakan Gil ise "Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz" dedi. Bakan Fidan, Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığı ve karşıtlığına da değinerek İslam dünyasına çağrıda bulundu. Fidan, “Kur’an-ı Kerim’e saldırılara organize tepki koymalıyız” mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

"YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

Bakan Fidan "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.

"TÜRKİYE BARIŞIN VE KALKINMANIN GARANTİSİ"

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise açıklamasında "Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA KUR-AN'I KERİM'E SALDIRLAR

Bakan Fidan, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve karşıtlığına da değinerek İslam dünyasına çağrıda bulundu.

Bakan Fidan, "Şiddetle kınıyoruz. Çeşitli girişimlerimiz oldu. İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

TAHIL ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Rusya'nın tahıl anlaşmasını Ukrayna ile girdiği savaş ve son dönemde yükselen kriz nedeniyle askıya almasına da değinen Bakan Fidan "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek" dedi.