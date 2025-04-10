10 Nisan 2025, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Mandacı' sözü, ülkenin bekasına yapılmış bir hakarettir!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında, CHP Başkanı Özgür Özel'in "mandacı" sözlerini ve X hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin konuştu. "Bazı şeyler ağır şekilde gayretimize dokunuyor" diyen Bakan Fidan, "Mandacı sözünü duyduğum zaman, bu vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için kendi ellerimle seçip göreve gönderdiğim ve bir daha geri dönemeyen çocuklar geldi aklıma" diye ifade etti.