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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 00:39
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanan görüşmede, Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!
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