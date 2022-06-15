Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan NATO açıklaması: Belgeler beklentilerimizden çok uzak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(NATO'ya üyelikleri konusu) İsveç ve Finlandiya'dan gelen belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır sergileyeceğine bakacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"BELGELER BEKLENTİLERİMİZDEN ÇOK UZAK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(NATO'ya üyelikleri konusu) İsveç ve Finlandiya'dan gelen belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır sergileyeceğine bakacağız" dedi.

Konuya dair Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"İki ülke adaylığını koydu NATO'ya. Endişelerimizi de, beklentilerimiz de 2 ülkeye ve NATO'ya ilettik. Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafından. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz."

Çavuşoğlu, "Yaptırımlarla bu işler çözülmez. Yaptırımların kaldırılması lazım. Birbirimizi iyi anlamamız lazım. Bize uygulanan ambargoların kaldırılması lazım" mesajını verdi.

SURİYE'YE OLASI HAREKAT PLANI

(Münbiç ve Tel Rıfat) Terör tehdidine karşı gerekli tedbirleri almamız lazım.

TAHIL KORİDORU

(Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin ihracatı) Bir BM planı var. Biz bu planı destekliyoruz. Lavrov'a Ankara'da yaptığımız görüşmede izah ettim. Rusya'dan cevaplar bekliyoruz. 4'lü bir toplantı olursa, Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var. İstanbul'da bir merkez kurulması planı var.