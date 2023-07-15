Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz programında!

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Darbe girişiminin 7. yılında, yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Beylerbeyi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında sırasıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve son olarak Başkan Erdoğan kürsüye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi. Erbaş kahraman şehitlerimiz için tüm Türkiye'de elleri semaya açtırırken, Başkan Erdoğan program kapsamında çok önemli açıklamalarda bulundu.