Diplomatik kaynaklardan AB’ye vize açıklaması!

Son dakika haberine göre AB ülkeleri ile ilgili yaşanan vize sorunu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre 2024 yılı içerisinde vize sürecinin hızlanacağı öğrenildi.

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