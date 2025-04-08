08 Nisan 2025, Salı
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Diploma skandalı sonrası ölüm tehdidi! İmamoğlu tehditlerinin dozu arttı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Ozan Özcan, skandalın ardından tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. Ozan Özcan yeni tehditler geldiğini belirterek, "Ekrem Başkan ile uğraşmayacaktın eve giderken etrafını kolla." şeklinde tehdit mesajları aldığını söyledi.