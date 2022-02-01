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Dilara için kritik gün | Türkiye'ye getirilmese Hollanda bugün yaşam fişini çekecekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 10:58
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastane yönetiminin fişini çekmeye karar verdiği Dilara Şahin İstanbul’a getirildi. Peki, Dilara’nın sağlık durumu nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer ayrıntıları aktardı.
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