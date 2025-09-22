Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı yorum

Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de yeniden başlattığı bombardımanlarla soykırım planını genişletiyor. Uluslararası alanda işgale karşı tepki gösteren ülkelerden ardı arkasına Filistin Devleti’ni tanıma kararları alırken, A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, peş peşe gelen tanıma ilanlarına ilişkin İsrail’in küresel bir abluka içine alındığını belirtti. Askeri Stratejist Kemal Olçar, Filistin’i tanıyan ülkeler arasında özellikle İngiltere’nin ikinci aşamaya geçerek, İsrail’e karşı tepki geliştirerek yaptırım kararlarının alınması gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev, ise İsrail’in bölgede sürdürdüğü politikalara değinerek dijital anlamda bir Filistin devletinin oluşturmak istendiğini söyledi.