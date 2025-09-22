22 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı yorum
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı yorum

Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı yorum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2025 18:31
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de yeniden başlattığı bombardımanlarla soykırım planını genişletiyor. Uluslararası alanda işgale karşı tepki gösteren ülkelerden ardı arkasına Filistin Devleti’ni tanıma kararları alırken, A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, peş peşe gelen tanıma ilanlarına ilişkin İsrail’in küresel bir abluka içine alındığını belirtti. Askeri Stratejist Kemal Olçar, Filistin’i tanıyan ülkeler arasında özellikle İngiltere’nin ikinci aşamaya geçerek, İsrail’e karşı tepki geliştirerek yaptırım kararlarının alınması gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev, ise İsrail’in bölgede sürdürdüğü politikalara değinerek dijital anlamda bir Filistin devletinin oluşturmak istendiğini söyledi.
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı yorum
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
AK Parti’den Netanyahu tepkisi
AK Parti'den "Netanyahu" tepkisi
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Özgür Çelik hakim karşısında
Özgür Çelik hakim karşısında
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
CHP’de tek aday! Blok liste
CHP'de tek aday! Blok liste
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı yorum
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı yorum
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı
Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı
Türkevi’nde heyecanlı bekleyiş!
Türkevi'nde heyecanlı bekleyiş!
Daha Fazla Video Göster