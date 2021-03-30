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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ yakalandı!

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Giriş: 30.03.2021 07:18
Son dakika haberine göre; Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı.

DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Yasemin Karadağ'ın sözde Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, DHKP-C Terör Örgütü yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Yasemin Karadağ isimli kişi ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın islim kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SON OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERDE SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre; 1992'den itibaren defaten yakalanıp/tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak, son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu anlaşılan Yasemin Karadağ isimli şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2000 YILINDAN İTİBAREN 3 DEFA CEZAEVİNE GİRDİ
Ayrıca 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda "Sözde Memur Sorumlusu" olduğu anlaşılan Yeter Gönül Aydın isimli şüpheli şahıs saklandığı hücre evinde bu gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Yasemin Karadağ'ın sözde Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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