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Dezenformasyonla mücadele yasa taslağı nedir?

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Giriş: 29.04.2022 10:38
Cumhur İttifakı dezenformasyonla mücadele yasa taslağına son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Teklif, bayram sonrasının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Teklife göre, gerçek hayatta yasa dışı olan intenet dünyasında da yasa dışı kabul edilecek. İşte detaylar...
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Dezenformasyonla mücadele yasa taslağı nedir?
Dezenformasyonla mücadele yasa taslağı nedir?
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