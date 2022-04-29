29 Nisan 2022, Cuma
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Dezenformasyonla mücadele yasa taslağı nedir?
Cumhur İttifakı dezenformasyonla mücadele yasa taslağına son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Teklif, bayram sonrasının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Teklife göre, gerçek hayatta yasa dışı olan intenet dünyasında da yasa dışı kabul edilecek. İşte detaylar...