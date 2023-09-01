Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan! Suriye’nin doğusunda neler oluyor?

YPG işgalindeki Deyrizor’da Arap aşiretlerinin isyanı büyüyor. 27 Ağustos’ta başlayan isyan sonrası terör örgütü geri çekiliyor. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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