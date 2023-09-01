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Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan! Suriye’nin doğusunda neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 23:13
YPG işgalindeki Deyrizor’da Arap aşiretlerinin isyanı büyüyor. 27 Ağustos’ta başlayan isyan sonrası terör örgütü geri çekiliyor. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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