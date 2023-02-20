20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet yaraları sarmak için seferber! Bakan Karaismailoğlu: kalıcı konutların temeli atılacak

Devlet yaraları sarmak için seferber! Bakan Karaismailoğlu: kalıcı konutların temeli atılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 15:56
"Kalıcı konutların temelleri önümüzdeki günlerde atılacak." Bu önemli açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Adıyaman'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, depremden zarar gören yolların onarıldığını da söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet yaraları sarmak için seferber!
Devlet yaraları sarmak için seferber!
İki lider deprem bölgesinde
İki lider deprem bölgesinde
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
İşte depremin ürküten boyutu
İşte depremin ürküten boyutu
15 bin esnaf çalışamaz durumda
15 bin esnaf çalışamaz durumda
Tarihi mirasımız da ağır hasarlı
Tarihi mirasımız da "ağır hasarlı"
Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi...
Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi...
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
AFAD’dan flaş açıklama
AFAD'dan flaş açıklama
İşte Antakya’daki büyük yıkım
İşte Antakya’daki büyük yıkım
Yeni şehirler için ilk ihale...
Yeni şehirler için ilk ihale...
Daha Fazla Video Göster