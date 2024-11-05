05 Kasım 2024, Salı
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Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan yeniden seçilmelidir” sözlerinin perde arkası
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öcalan'a yönelik çıkışının arkasında duran Bahçeli anayasal düzenlemenin yapılmasını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli’ni sözlerinin perde arkasını A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.