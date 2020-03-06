BİZE ULAŞIN
Devlet Bahçeli'den flaş ateşkes açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Moskova'daki İdlib mutabakatı hakkında Twitter'dan yaptığı kritik açıklamada "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.