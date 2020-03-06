Devlet Bahçeli'den flaş ateşkes açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Moskova'daki İdlib mutabakatı hakkında Twitter'dan yaptığı kritik açıklamada "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir." ifadelerine yer verdi.