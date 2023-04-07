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Devlet Bahçeli’den dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Mertçe tepkisini gösterdi

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Giriş: 07.04.2023 08:36
MHP lideri Devlet Bahçeli, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifasını isim vermeden değerlendirdi. Bahçeli, Ağıralioğlu için "Mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.
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