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Devlet Bahçeli’den bisikletli poz! Bisiklet turuna katılacaklara başarı diledi

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Giriş: 16.09.2023 10:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" öncesinde bisikletle poz verdi, tura katılacak sporculara başarılar diledi. Bahçeli'nin bisikletle çekilmiş fotoğrafları ise MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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