Devlet Bahçeli: İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kanun tanımayan, demokratik erdemleri takmayan siyasi ve ideolojik bir güruh devletin egemenlik haklarıyla hukukun üstünlüğüne fütursuzca kafa tutmaktadır. İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş. Otellerde kaçak toplantılar ortadır. Kamera bantlayan yüzler bilinmektedir.” dedi.

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