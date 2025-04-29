29 Nisan 2025, Salı
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Devlet Bahçeli: İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kanun tanımayan, demokratik erdemleri takmayan siyasi ve ideolojik bir güruh devletin egemenlik haklarıyla hukukun üstünlüğüne fütursuzca kafa tutmaktadır. İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş. Otellerde kaçak toplantılar ortadır. Kamera bantlayan yüzler bilinmektedir.” dedi.