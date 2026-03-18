Destanın adı 57. Alay: İşte o kahramanların hikayesi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın seyrini değiştiren, vatan topraklarını korumak için bir an bile tereddüt etmeden şehadete yürüyen 57. Alay’ın destansı mücadelesi A Haber ekranlarında yeniden canlandı. Tekirdağ’da kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Bu kahraman birlik sadece bir askeri güç değil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi oldu. İşte komutanından erine kadar tamamı şehit düşen ancak sancağını asla yere düşürmeyen o şanlı alayın hikayesi…